Rata inflației din Turcia a scăzut pentru prima dată în ultimele opt luni la 71,6%

Rata inflației în Turcia. Sursa foto: Profimedia Images

Rata anuală a inflaţiei în Turcia s-a atenuat în iunie, pentru prima dată în ultimele opt luni, înregistrând o încetinire mai rapidă decât se estima, după vârful atins în mai, transmite Bloomberg.



Conform datelor publicate miercuri de Institutul de Statistică (TurkStat), inflaţia s-a redus la 71,6% luna trecută, de la 75,5% în mai. În ritm lunar, rata inflaţiei a fost de 1,6% luna trecută, de la 3,3% în mai. Ambele cifre depăşesc estimările analiştilor.



Turcia schimbă registrul, după doi ani de presiuni asupra costului vieţii, cauzate de unul din cele mai rapide ritmuri de creştere a preţurilor din lume. Oficialii sunt optimişti că va urma un proces rapid de dezinflaţie, după majorarea dobânzilor cu peste 40 puncte procentuale, la 50%, în mai puţin de un an.



Totuşi, mulţi economişti se aşteaptă ca la finalul anului rata anuală a inflaţiei în Turcia să depăşească ţinta Băncii Centrale a Turciei, de 38%. Evoluţia inflaţiei va determina şi momentul reducerii dobânzilor.



Luna aceasta, ministrul de Finanţe, Mehmet Simsek, declara că este "important" ca inflaţia să scadă sub 42% - zona superioară a ţintei Băncii Centrale a Turciei pentru finalul anului, dar de opt ori mai mare decât obiectivul oficial de 5%.



"Deteriorarea comportamentului în materie de preţuri şi rigiditatea inflaţiei pe segmentul serviciilor sunt provocările din următoarea perioadă. Ne aşteptăm ca oficialii Băncii Centrale a Turciei să menţină înăsprirea politicii monetare", a apreciat Muhammet Mercan, economist şef la ING Bank în Turcia.



În timp ce aşteptările privind inflaţia sunt în scădere, perspectivele pentru gospodării sunt mai sumbre, creşterea preţurilor peste un an fiind previzionată la 71,5%.



Analiştii se aşteaptă şi la o încetinire a creşterii PIB-ului Turciei în următoarele luni, pe fondul înăspririi politicii monetare şi al inflaţiei ridicate, care afectează activitatea economică.



Pentru acest an, analiştii estimează un avans de 3,15% al economiei turce, în timp ce Guvernul se aşteaptă la o expansiune de 4%. Anul trecut, PIB-ul Turciei a crescut cu 4,5%