Război în Ucraina, ziua 769. Volodimir Zelenski a acordat decorații militarilor și familiilor eroilor căzuți în război

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a conferit ordinele Steaua de Aur și crucile pentru Meritul Militar unui număr de militari distinși și familiilor soldaților căzuți în luptă, care primesc aceste onoruri post-mortem.

Într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X, șeful statului ucrainean a transmis: „Sunt profund recunoscător mamelor și taților eroilor ucraineni pentru că au educat asemenea fii curajoși. Sunt recunoscător poporului nostru și războinicilor noștri pentru că au apărat independența Ucrainei.

Nu există putere de stat fără puterea personală a oamenilor săi. Nu există mândrie națională fără oameni de care să fii cu adevărat mândru atunci când sunt lângă tine, când sunt camarazii tăi. Este o onoare pentru stat să aibă astfel de luptători", a transmis Volodimir Zelenski.

