Război în Ucraina, ziua 764. Volodimir Zelenski face un nou apel către Occident pentru accelerarea livrării de F-16 şi sisteme Patriot

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Volodimir Zelenski face din nou apel către occidentali să accelereze livrarea de F-16 şi Patriot

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut un nou apel către aliaţii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de luptă F-16 şi a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, după atacurile din Harkov, soldate cu morţi, anunţă AFP.

"Consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei şi accelerarea livrării de F-16 către Ucraina sunt misiuni vitale”, a scris el într-o postare pe reţelele sociale. Nu există nicio justificare raţională pentru a explica de ce Patriot, care sunt multe în lume, încă nu acoperă cerul Harkovului şi al altor oraşe atacate de teroriştii ruşi”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Mai multe lovituri ruseşti au făcut miercuri cel puţin trei morţi şi aproximativ 30 de răniţi, în special la Harkov, al doilea oraş ca mărime al Ucrainei.

Kharkiv. Russian terror against the city is becoming increasingly heinous. Russia continues to try to force over a million people into a blackout, as well as to launch missiles and "Shahed" drones on a regular basis. There are now aerial bombs as well. They struck an ordinary… pic.twitter.com/nyWtHnyBtV