Război în Ucraina. Rușii au bombardat maternitatea orașului Mariupol

Consiliul municipal al orașului Mariupol, din sudul Ucrainei, acuză forțele ruse că au aruncat mai multe bombe asupra maternităţii din oraş.

"Distrugerea este enormă. Clădirea unității medicale în care au fost tratați copiii recent este complet distrusă. Informațiile privind victimele sunt în curs de clarificare", transmite consiliul.

"O maternitate în centrul orașului, o secție de copii și un departament de medicină internă… toate acestea au fost distruse în timpul atacului aerian rusesc asupra Mariupol. Chiar acum", a declarat Pavlo Kyrylenko, guvernatorul regiunii Donețk.

Russia destroyed a childrens and maternity hospital in Mariupol. Casualties are unknown. This is so outrageous and Putin’s war criminals continue to strategically target children, women, elderly pic.twitter.com/we0eoOEKcP