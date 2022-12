Război în Ucraina, ziua 298. Primăria Kievului a instalat "pomul de Crăciun al invincibilităţii"

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

În capitala Ucrainei, Kiev, a fost instalat sâmbătă un uriaş brad de Crăciun, adaptat la restrângerile unei ierni petrecute în plin război, deposedat de mulţimea instalaţiilor luminoase obişnuite. Primarul oraşului, Vitali Kliciko, l-a numit pe media sociale "pomul de Crăciun al invincibilităţii".

Kievul a suferit din cauza întreruperilor de curent electric provocate de atacurile cu rachete ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, iar bradul din Piaţa Sofia va fi luminat cu becuri care economisesc energie, alimentate de un generator.

Ucraina a reuşit să restabilească alimentarea cu energie electrică pentru aproape 6 milioane de persoane în ultimele 24 de ore, după noi bombardamente ruse care au vizat infrastructura energetică din ţară, a anunţat sâmbătă seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.



''Munca de reparaţii continuă fără pauză după atacul terorist de ieri'', a spus Zelenski într-un mesaj video.



Premierul ucrainean Denis Şmîhal a afirmat vineri că Ucraina are nevoie de mii de generatoare electrice puternice pentru a trece peste perioada de iarnă.



Începând din octombrie, Ucraina s-a confruntat cu tot mai multe pene de curent din cauza atacurile forţelor ruse asupra infrastructurii sale energetice, fiind afectate milioane de civili ucraineni.



Operatorul ucrainean Ukrenergo a estimat după cele mai recente lovituri aeriene ruse că timpul de reparare va fi mai lung decât după atacurile precedente şi că va dura mai mult până la reluarea alimentării cu energie electrică.

