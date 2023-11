Război în Ucraina, ziua 633 | Zelenski anunţă că Ucraina şi SUA vor organiza luna viitoare o conferinţă privind industria militară

Război în Ucraina, ziua 633. Ucraina şi Statele Unite vor organiza o conferinţă privind industria militară în luna decembrie, a anunţat, vineri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

NATO mulţumeşte României pentru pregătirea paramedicilor ucraineni

Navă comercială care transporta cereale, avariată în largul coastelor Ucrainei

Ministerul ucrainean al Reintegrării: peste 3.500 de soldaţi ucraineni care au fost capturaţi de trupele ruse sunt în prezent prizonieri de război

Ucraina raportează „lupte violente” pe malul Niprului ocupat de Rusia

Guvernul olandez a anunțat un ajutor militar suplimentar de 2 miliarde de euro pentru Ucraina până în 2024

Pierderile rusești ajung la 316.760, spune Ucraina

Kievul îşi intensifică eforturile de a-şi produce propriile arme, pe fondul îngrijorărilor legate de faptul că livrările din Occident ar putea fi în scădere. De asemenea, speră că asocierile în participaţie cu producătorii internaţionali de armament pot ajuta la revigorarea industriei sale naţionale.

“Progresăm în mod activ cu Statele Unite în ceea ce priveşte producţia comună de arme. În timpul vizitei mele la Washington, preşedintele Biden şi cu mine am convenit asupra unor măsuri specifice pe care le putem lua împreună. Acest lucru îi va întări, fără îndoială, atât pe americani, cât şi pe ucraineni, precum şi pe partenerii noştri. Producţia comună îmbunătăţeşte întotdeauna capacităţile. În ultimele zile, în timpul negocierilor la care au participat Andrii Iermak şi echipa noastră guvernamentală, am discutat detaliile specifice. În luna decembrie, va avea loc o conferinţă specială la care vor participa industrii ucrainene şi americane, oficiali guvernamentali şi alţi factori de stat - toţi cei implicaţi în organizarea apărării noastre. Pregătim un eveniment semnificativ, o extensie a Forumului industriilor de apărare care a avut loc în septembrie. Acum, este vorba de un forum la Washington şi de lucrări corespunzătoare privind armamentul atât în Ucraina, cât şi în Statele Unite. Mulţumesc Statelor Unite - preşedintelui Biden, echipei sale, şi Congresului - ambelor partide care ne sprijină. De asemenea, vreau să recunosc în mod special companiile americane de apărare şi partenerii din Europa - toţi cei care umplu cu adevărat conceptul de apărare a libertăţii cu substanţă. În aceste vremuri, trebuie să fim cu toţii cât mai eficienţi posibil, astfel încât viaţa copiilor şi nepoţilor noştri să nu fie furată de război”, a spus Zelenski în discursul său de vineri.

Liderul de la Kiev a precizat că i s-a prezentat într-o nouă şedinţă a Statului Major un raport pentru anul viitor şi cu privire la dotarea forţelor de apărare.

“Astăzi, am avut o şedinţă a Statului Major, cu un raport detaliat al ministrului apărării privind anul viitor, dotarea forţelor de apărare. Fiecare direcţie şi aspect - muniţie, arme, echipamente şi dotări. Ce este în prezent deficitar şi ce trebuie în mod obiectiv să fie suplimentat, ţinând cont de planurile acţiunilor noastre active. Ministrul Industriilor Strategice a raportat despre producţia proprie de arme şi muniţii - obiectivul de creştere a producţiei este în curs de realizare. Acest lucru este crucial şi sunt recunoscător tuturor angajaţilor din industria noastră de apărare, precum şi partenerilor noştri care ne ajută. Am discutat, de asemenea, despre implementarea programului ucrainean de rachete, iniţiat în 2021. Toată lumea poate vedea că rezultatele sale devin în fiecare an mai mult pe termen lung şi mai favorabile pentru Ucraina şi mai neplăcute pentru inamic, aşa cum ar trebui să fie. Vor fi şi mai multe rezultate”.

Zelenski a mai spus că Finlanda a decis u nou pachet de sprijin pentru Ucraina: “Astăzi există, de asemenea, veşti bune în ceea ce priveşte pachetele de apărare pentru soldaţii noştri - Finlanda a luat o decizie cu privire la un nou pachet. Vă mulţumim pentru acest lucru. Am primit deja 20 de pachete de sprijin din partea Finlandei. Toate acestea ne întăresc nu numai pe noi, ci şi întregul flanc estic al Europei. Pentru că atunci când Ucraina este puternică şi independentă, toată Europa se poate simţi protejată de agresiunea rusă”.

Volodimir Zelenski a menţionat şi că se vor găsi resurse pentru reconstrucţia universităţilor distruse de atacurile ruşilor.

“Am început ziua de astăzi cu o întâlnire specială cu ministrul finanţelor şi cu oficialii guvernamentali responsabili pentru sectorul educaţiei. Sunt multe probleme sensibile, iar milioane de studenţi ucraineni aşteaptă răspunsuri. Acestea includ resurse pentru burse şi detalii specifice despre inovaţiile din învăţământul superior. Am discutat, de asemenea, tot ceea ce este necesar pentru a consolida învăţământul profesional în Ucraina. Totul a fost foarte concret, aşa cum ar trebui să fie de Ziua Studenţilor. Bineînţeles, ar fi corect ca mare parte din ceea ce am discutat să fie prezentat de ministrul educaţiei. Lucruri bune. Garantăm bursele pentru studenţi şi explorăm posibilităţi de a le mări. Vom găsi resurse pentru reconstrucţia universităţilor avariate sau distruse de atacurile ruseşti. Astăzi, am vizitat una dintre universităţile ucrainene - Universitatea de Stat din Mariupol. Aceasta a fost relocată la Kiev şi funcţionează. Important este că păstrează credinţa în Ucraina, în poporul nostru şi în credinţa că Ucraina va fi liberă - toată Ucraina. Am vorbit cu studenţii. Vă mulţumesc pentru sinceritatea şi energia voastră. Le doresc tuturor studenţilor noştri ucraineni să se poată realiza în Ucraina, pentru Ucraina, absolut demn, modern şi benefic pentru ei înşişi şi pentru ţară”, a spus Zelenski.

