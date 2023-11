Război în Ucraina, ziua 636 | SUA oferă un nou sprijin militar, de 100 de milioane de dolari, pentru Ucraina, care include noi capacități de apărare antiaeriană

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

SUA oferă un nou sprijin militar, de 100 de milioane de dolari, pentru Ucraina, care include noi capacități de apărare antiaeriană.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a anunțat luni un nou ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, în timpul vizitei sale neanunțate pe care o face la Kiev, relatează Reuters și Sky News.

Noul pachet de sprijin va include interceptoare de apărare antiaeriană și arme antitanc.

"Mesajul pe care vi-l aduc astăzi, domnule președinte, este că Statele Unite ale Americii sunt alături de dumneavoastră. Vom rămâne alături de dumneavoastră pe termen lung", i-a spus Austin lui Zelenski.

Zelenskiy i-a spus lui Austin că vizita sa a fost "un semnal foarte important" pentru Ucraina. "Contăm pe sprijinul dumneavoastră", i-a spus președintele lui Austin.

SUA au oferit Ucrainei asistență de securitate în valoare de peste 44 de miliarde de dolari până acum, după ce Rusia și-a lansat invazia pe la scară largă, în februarie 2022.

O conferință comună Ucraina-SUA privind industria militară de la Washington, care va avea loc pe 6 și 7 decembrie, este menită să stimuleze producția internă de arme a Ucrainei, în timp ce războiul se apropie de împlinirea a doi ani.

