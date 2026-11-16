Reacția sfidătoare a ambasadorului rus la București, după acuzațiile SRI: „Atacuri hibride fictive”

1 minut de citit Publicat la 13:50 16 Noi 2026 Modificat la 13:50 16 Noi 2026

SRI - Centrul National Cyberint a precizat că are în derulare măsuri investigative "complexe" care vizează şi alte secvenţe „conexate cu campanii cibernetice implementate de Federaţia Rusă”. Foto: Getty Images

Ambasada Rusiei la Bucureşti a negat că un atac cibernetic comis anul trecut împotriva unei organizații guvernamentale a României a fost comandat de la Moscova, susținând că oficialii români nu au dat dovezi care să susțină acuzația, transmite, luni, Reuters.

SRI a anunţat că, prin Centrul Naţional Cyberint, a identificat, în decembrie anul trecut, un atac cibernetic de compromitere a unei organizații guvernamentale naţionale de către actorul cibernetic rus APT TURLA şi a pus în practică măsuri de contracarare a acestuia şi de remediere a efectelor sale.

Precizările au venit după apariția în spaţiul public a unor informaţii privind încercarea de compromitere a unei organizații guvernamentale din plan naţional, la sfârşitului anului trecut, de către actorul cibernetic rus APT TURLA.

„Acesta este încă un neadevăr al serviciilor de informaţii româneşti, parte a discursului lor despre fictivele «atacuri hibride» ale Rusiei. Ca de obicei, partea română nu a dat niciun fel de dovadă concretă”, a susținut ambasada statului agresor într-un răspuns la o solicitare Reuters.

Reuters a descris România ca membră a Uniunii Europene şi a NATO, cu o frontieră terestră comună cu Ucraina de peste 600 de kilometri. Preşedintele Nicuşor Dan a spus că ţara noastră este ţinta unui război hibrid orchestrat de Rusia pentru a destabiliza statele ce sprijină Ucraina.

„România a avut, recent, numeroase incidente la Marea Neagră, incursiunile cu drone fiind cele mai vizibile, dar şi acţiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate parte a unui război hibrid în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în Ucraina”, a declarat președintele României, săptămâna trecută, în contextul întâlnirii sale cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Rusia a respins în mod repetat acuzaţia că duce un război hibrid împotriva unor ţări europene.