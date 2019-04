Reușită pentru compania spațială Space X! A avut prima lansare comercială a rachetei Falcon Heavy

foto- Instagram

Compania spaţială americană SpaceX a realizat joi prima lansare comercială a rachetei sale Falcon Heavy, care face parte din clasa lansatoarelor grele, plasând pe orbită un satelit aparţinând unui operator saudit şi recuperând pentru prima dată cele trei propulsoare revenite pe Terra, potrivit AFP.



''Falcon Heavy se află în drum spre 'spaţiu''', a spus, la puţin timp de la decolare, un reprezentant Space X care a comentat transmisiunea în direct pe internet. ''Traiectoria pare să fie cea bună''.

Racheta Falcon Heavy, care s-a desprins de la baza de lansare Cap Canaveral (Florida), la ora locală 18:36 (22:36 GMT), a plasat, aşa cum era prevăzut, satelitul Arabsat-6A, care cântăreşte şase tone, pe o orbită geostaţionară, la 36.000 kilometri de Terra. Această operaţiune a fost realizată la circa 34 de minute după decolare.



"Reuşita instalării Arabsat-6A pe orbita geostaţionară a fost confirmată - sfârşitul primei misiuni comerciale a Falcon Heavy", a scris la scurt timp SpaceX pe Twitter.



Obiectivul companiei era, în egală măsură, şi acela de a recupera cele trei propulsoare ale rachetei. Misiune îndeplinită: două dintre acestea au revenit la sol la circa 8 minute după decolare, iar al treilea, pe o platformă plutitoare din Oceanul Atlantic, care poartă denumirea ''Of course I still love you'', la aproximativ 10 minute după lansare.



''Propulsoarele Falcon au aterizat'', a scris pe Twitter Elon Musk, directorul SpaceX, publicând o fotografie drept dovadă. În limba engleză, ''Falcon'' semnifică ''şoim''.