Revoltă pe Reddit împotriva lui Elon Musk. Peste 100 de grupuri de pe site nu mai acceptă link-uri de pe X

Însă, platforma contează mult pe moderarea comunităților, unde indivizi neplătiți decid ce este permis și ce nu este permis în colțul lor de site. Astfel că, în multe situații, utilizatorii moderatori au decis că acțiunile lui Elon Musk au fost atât de jignitoare încât nu mai permit distribuirea de conținut de pe X, ceea ce ar putea duce la o scădere a traficului, a interacțiunilor și, în fine, a veniturilor platformei deținute de Musk.

Cele mai mari comunități care nu mai acceptă link-uri de pe X includ comunitatea de baschet r/NBA, care are 15 milioane de membri, o comunitatea pentru femei r/TwoXChromosomes, care are 14 milioane de membri, și comunitatea de fotbal american r/NFL, care are 12 milioane de membri. Toate aceste comunități sunt gestionate de fani, nu sunt conturi oficiale.

BBC a numărat cel puțin 100 de comunități care au interzis conținutul de pe X, dintre care peste 60 au cel puțin 100.000 de membri. Dar numărul celor care au instituit măsura va fi semnificativ mai mare, dacă luăm în considerare și comunitățile mai mici, care au doar câteva mii de membri.