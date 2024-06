Robert Fico anunţă că-l „iartă” pe bărbatul care a încercat să-l omoare

Premierul slovac Robert Fico a vorbit pentru prima oară după ce a fost împuşcat cu mai multe gloanţe trase de aproape.

El declară că îl iartă pe atacator şi anunţă că este pregătit să-şi reia funcţia de la sfârşitul lui iunie.

„Nu mă încearcă nicio ură faţă de necunoscutul care m-a împuşcat”, a declarat el, cu un aer calm.

„Îl iert şi îl las să se gândească la ceea ce a făcut şi de ce a făcut-o, în propriul său cap”, a continuat premierul slovac.

