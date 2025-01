Robert Fico, premierul pro-rus al Slovaciei, contestat în stradă de 60 de mii de oameni: "Destul cu Fico, suntem Europa"

Zeci de mii de persoane au manifestat, vineri în capitala slovacă Bratislava, împotriva politicii premierului Robert Fico de apropiere de Rusia, relatează presa internațională citată de Agerpres.

Protestul masiv vine după ce tensiunile dintre guvern și opoziție au crescut.

Organizatorii au estimat că 60.000 de persoane au participat la demonstrația din Piața Libertății.

Participarea este de aproximativ patru ori mai mare decât la ultimul protest de acum două săptămâni.

Protestatarii au strigat "Destul cu Fico" și "Suntem Europa", iar în boxele amplasate în piață a fost redat imnul Uniunii Eurpoene

Oamenii și-au activat lanternele de pe telefoanele mobile în timpul unei pene temporare de electricitate.

Mitinguri similare, de mai mică anvergură, au avut loc, vineri, în alte 20 de orașe din țară.

This is Bratislava tonight.



Thousands of people demonstrating for a European Slovakia ???? & against the pro-Kremlin policies of PM Fico. pic.twitter.com/8rEnALWKVP