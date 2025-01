Robert Fico și Volodimir Zelenski nu se înțeleg unde să-și rezolve disputa cu gazele. "Vino în Slovacia! - Vino tu la Kiev!"

Premierul slovac Robert Fico și președintele ucrainean Volodimir Zelenski declară că sunt gata să aplaneze disputa legată de gaze între țările lor, dar nu reușesc să cadă de acord asupra locului unde să negocieze împăcarea, după cum relatează Politico.

Neînțelegerile dintre cei doi au izbucnit după ce Ucraina a oprit pe teritoriul său tranzitul gazului rusesc către destinații din Europa.

În replică, premierul slovac a amenințat cu suspendarea ajutorului umanitar pentru Kiev. Asta, în condițiile în care Robert Fico, revenit la putere în 2023, a tăiat deja ajutorul militar al țării sale pentru Ucraina.

Ulterior, schimbul de replici a escaladat, incluzând acuzații de aroganță și atacuri cibernetice.

Într-un videoclip difuzat luni, în care a criticat dur poziția Kievului la gazul rusesc, Fico a spus că el și Zelenski ar trebui să se așeze la masă în Slovacia și să discute undeva, la granița slovaco-ucraineană.

Slovak Prime Minister Robert Fico invited Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to the border to discuss the transit of Russian gas.



After calling Zelenskyy begger and blackmailer, what a change in tone. pic.twitter.com/L0HAcWbjiM