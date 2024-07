Un român a intrat cu un camion de 12 tone într-o biserică penticostală din Austria: "Nu poate fi exclus un motiv religios"

Un bărbat român de 32 de ani a intrat cu un camion într-o biserică din orașul Brunn am Gebirge, relatează presa din Austria.

Brunn am Gebirge este situat în districtul Mödling din landul Austria Inferioară.

Incidentul a avut loc luni după-amiază.

Potrivit informațiilor poliției, românul, care locuiește în Austria din 2020, a pus camionul în marșarier și a lovit de mai multe ori clădirea Bisericii Penticostale Elim. Fațada, ferestrele și ușile au fost grav avariate și, potrivit autorităților, clădirea este în pericol de prăbușire.

