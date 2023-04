Rușii au prins-o pe Darya Trepova, femeia care i-a dat statueta explozivă bloggerului militar Vladlen Tatarsky 

Informația provine de la Comitetul de Investigații al Rusiei, relatează Antena 3 CNN.

"Sub suspiciunea de implicare în explozia dintr-o cafenea din Sankt Petersburg, agenții Comitetului rus de Investigații, împreună cu serviciile operaționale, au reținut-o pe Darya Trepova", a precizat, luni, instituția citată pe Telegram.

Trepova a fost prinsă într-un apartament închiriat în cartierul Vyborgsky din Sankt Petersburg.

Alături de tânără au mai fost reținute mama și sora acesteia, precizează Antena 3 CNN.

Incidentul de duminică a avut loc într-o cafenea aparținând lui Evgheni Prigojin, șeful grupului paramilitar Wagner.

Anterior, poliția rusă a plasat-o pe Trepova pe lista persoanelor căutate.

