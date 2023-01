Rușii au scris un mesaj pe o dronă "Gheran-2" și au trimis-o deasupra Ucrainei | Piața din Herson, bombardată

Pe stabilizatoarele unei drone "Gheran-2" doborâte de apărarea antiaeriană pot fi văzute un mesaj în rusă "An Nou fericit" și desene care ilustrează "cadouri explozive".

Fotografia este distribuită, între alții, pe Twitter, de consilierul prezidențial ucrainean Andrii Yermak.

"O femeie de 22 de ani, rănită în orașul Hmelnîțki de o rachetă rusească, a murit în prima zi a noului an. Iar rușii continuă să lanseze 'cadouri ucigașe'. Pentru teroriști, nu sunt niciodată destule victime", a scris oficialul ucrainean în mesajul care însoțește fotografia.

Dronele "Gheran-2" sunt, de fapt, drone iraniene "Shahed-136" rebotezate de ruși.

