Rusia și Ucraina au făcut schimb de prizonieri de război. Emiratele Arabe Unite au intermediat înțelegerea

Rusia şi Ucraina au efectuat, miercuri, un schimb de prizonieri, după ce Emiratele Arabe Unite au acționat ca intermediar.

Anunțuri concordante în acest sens au fost făcute de Ministerul rus al Apărării şi de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Agerpres.

Fiecare parte a eliberat 95 de prizonieri.

"Ca urmare a unui proces de negocieri, 95 de soldați ruși ale căror vieți erau în pericol au fost returnați de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. Nouăzeci și cinci de soldați ai Forțelor armate ucrainene au fost predați la schimb", a indicat Ministerul rus al Apărării pe contul său de Telegram.

Ministerul rus a adăugat că soldații vor fi transportați la Moscova pentru a fi examinați medical și supuși unor proceduri de reabilitare fizică și psihologică. Instituția citată a susținut că, pe parcursul prizonieratului în Ucraina, militarii săi s-ar fi confruntat cu un "pericol de moarte", dar nu a oferit detalii.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că prizonierii eliberați de Rusia sunt membri ai forțelor armate ale Kievului, ai gărzii naționale și ai serviciului de frontieră.

We continue to bring our people home. Another 95 defenders have been freed from Russian captivity. These are warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the border guards.



I am grateful to our team responsible for the exchanges and to the United Arab… pic.twitter.com/ozVW5wQ1Ie