Peste 500 de români au trecut Prutul pentru a marca începerea construcției "Podului de Flori" de la Ungheni

Încep lucrările la "Podul de Flori", primul pod peste Prut din ultimii 60 de ani. Sursa foto: Facebook/ Sorin Grindeanu

Peste 500 de persoane, alături de oficialităţi din România, au mers sâmbătă în Republica Moldova, pentru a lua parte la demararea lucrărilor primului pod rutier de autostradă peste râul Prut din ultimii 60 de ani - Podul de la Ungheni, intitulat "Podul de flori". Acesta va lega autostrada A8 de Chişinău, scrie Agerpres.



În trenul special care a plecat din Gara Iaşi au urcat viceprim-ministrul Marian Neacşu, miniştrii Mircea Fechet şi Sebastian Burduja, secretarii de stat Irinel Scrioşteanu, Silviu Macovei şi Diana Baciună, liderii filialelor ieşene ale PSD şi PNL, deputaţii Bogdan Cojocaru şi Alexandru Muraru, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, primarul Iaşiului, Mihai Chirica, precum şi primarii Laurenţiu Leurean (Roman), Dumitru Boroş (Bârlad), Constantin Toma (Buzău).

La eveniment participă şi candidatul Alianţei Electorale ''România Înainte'', Crin Antonescu.



"Trăim un moment istoric, construcţia primului pod între România şi Republica Moldova, în ultimele şase decenii. <<Podul de flori>> va asigura nu doar o legătură rutieră între ţările noastre, ci va uni comunităţi, va apropia oameni şi va sprijini dezvoltarea de ambele părţi ale Prutului. Susţinem cu toate eforturile construirea Autostrăzii Unirii - A8, care va deveni o poartă de legătură a Republicii Moldova cu Europa", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.



Alte câteva sute de persoane au urcat în trenul special care a plecat din Gara Iaşi.



În Ungheni, Republica Moldova, vor fi prezenţi viceprim-ministrul Vladimir Bolea, precum şi alţi oficiali de la Chişinău, alături de autorităţi locale şi cetăţeni.



"Podul de flori", care va uni localitatea Zagarancea din raionul Ungheni, Republica Moldova, şi comuna Golăeşti din judeţul Iaşi, este parte a Autostrăzii Unirii (A8), care are un rol major în interconectarea celor două reţele rutiere naţionale, Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni şi viitoarea Autostradă Ungheni - Chişinău, ambele având termenul de finalizare estimat pentru anul 2030.



"Podul de flori" este primul pod rutier construit peste râul Prut din ultimii 60 de ani. De asemenea, este unul dintre cele patru noi poduri peste Prut stabilite spre execuţie, pentru care există deja contractul de proiectare şi execuţie semnat toamna trecută. Sâmbătă, începând cu ora 15:30, va fi dat startul lucrărilor pe ambele maluri ale Prutului, printr-o manifestare cu participarea cetăţenilor, oficialilor şi presei, în satul Zagarancea, pe şantierul de construcţie a podului.



În Piaţa Independenţei din Ungheni, este organizat festivalul "Podul de Flori", atmosfera fiind întreţinută pe parcursul întregii zile de artişti de top din ambele ţări, reuniţi într-un program muzical spectaculos.



O expoziţie documentară "Poduri de Memorie" va aduce în prim-plan momente esenţiale din istoria recentă a celor două ţări. Într-un moment simbolic, cerul Ungheniului va fi brăzdat de aeronavele "The Hawks of Romania", cu demonstraţii spectaculoase de zbor şi paraşutism.



Participanţii sunt aşteptaţi şi în zona gastronomică, cu preparate tradiţionale şi un târg al producătorilor locali. Cu prilejul festivalului, va fi lansat un concurs de design adresat artiştilor vizuali din România şi Republica Moldova. Lucrarea câştigătoare va fi imprimată pe panourile fonoabsorbante ale viitorului pod rutier.