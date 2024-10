Rușii aduc moartea în Herson cu drone made in China: vânează prin telecomandă civili în orașul din care au fost alungați acum doi ani

Sunt mici, agile și foarte greu de evitat, odată ce te-au luat la țintă. Transportă grenade cu fragmentare și nu fac deosebire între civili și militari. Începând de astă vară, au provocat moartea a câteva zeci de oameni numai în Herson, oraș situat pe linia frontului și care îndură, de aproape trei ani, împreună cu restul Ucrainei, ororile războiului purtat de Rusia.

The Guardian semnalează noua tactică teroristă utilizată de armata rusă pentru a distruge fizic și psihic populația în orașele sau satele unde pentru Moscova este prea dificil, în termeni militari, să trimită trupe.

Este vorba despre drone civile de mici dimensiuni, modificate să transporte explozibil. Aparatele sunt dirijate în locații aglomerate, unde aruncă încărcătura asupra a tot ce consideră piloții lor că merită să fie distrus.

Pe rețelele de socializare, soldații ruși se laudă deschis că obiectivul lor este "tot ce mișcă".

Din iulie, aceste mașinării ale morții au început să zboare prin Herson, cu mii de atacuri consemnate în fiecare lună care a trecut de atunci.

Bilanțul provizoriu numără în prezent 24 de oameni uciși, potrivit The Guardian.

Grenadele purtate în zbor au căzut în stații de autobuz, au lovit civili pe biciclete sau care stăteau la coadă pentru ajutoare umanitare.

Atenție, clipurile următoare conțin imagini care pot afecta emoțional cititorii!

Kherson. A civilian is walking. Russians throw a grenade at him from a drone and publish this video.



This is a live human hunt. And that's been going on for a while now.



Maybe that's a topic to be discussed at the UN? pic.twitter.com/nAsWoh0K22