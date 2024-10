Rușii au lovit din nou cu rachete balistice Odesa. Patru oameni, printre care și o tânără de 16 ani, au fost uciși

Un atac rusesc asupra regiunii Odessa de la Marea Neagră a făcut joi noaptea 14 victime - patru morţi şi zece răniţi - a anunţat vineri guvernatorul Oleg Kiper printr-un mesaj preluat de AFP de pe Telegram.

"Inamicul a atacat regiunea Odessa cu rachete balistice. Patru oameni au fost ucişi, printre care şi o adolescentă", a scris oficialul.

Loviturile au distrus o clădire de locuinţe cu două niveluri, iar mai mulţi locatari au rămas blocaţi sub dărâmături, a adăugat Kiper.

El a mai precizat că printre cei care şi-au pierdut viaţa, în afara tinerei în vârstă de 16 ani, se numără şi o femeie de 43 de ani şi un bărbat de 22 de ani. Nouă răniţi sunt spitalizaţi, dintre care patru în stare gravă.

The attack in Odesa district destroyed a two-story building where civilians lived and worked. People were trapped under the rubble. Rescuers of the State Emergency Service rescued four people, while three more people unfortunately died under the rubble. Among the dead are a… https://t.co/82xYYztyZg pic.twitter.com/O6Hfop1pg9