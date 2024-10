Rușii vânează civilii ucraineni cu drone din care aruncă grenade. Orice mașină din Herson, declarată "țintă legitimă"

Campania de teroare declanșată de ruși printre civilii din Herson cu ajutorul dronelor telecomandate este semnalată într-un material BBC. Radiodifuzorul britanic a documentat aceste atacuri constante operate de ruși în orașul din care au fost alungați în toamna anului 2022 și pe care acum îl asediază cu tehnici de război hibrid.

Atacurile cu drone în Herson s-au intensificat brusc în iulie anul curent.

Serghei Dobrovolski este una dintre victime. Acest comerciant local de componente electronice se afla în curtea casei sale, discutând cu un vecin, în momentul în care a auzit sunetul unui aparat deasupra lor.

Bărbatul a fugit, încercând să se adăpostească de grenada aruncată din dronă, dar în zadar: o bucată de șrapnel i-a intrat direct în inimă, iar Dobrovolski a murit înainte de venirea ambulanței, conform celor relatate de soția sa, Angela.

Acest caz este unul dintre cele 30 în care rezidenți civili din orașul situat în sudul Ucrainei au fost uciși de proiectilele aruncate din dronele operate de rușii aflați pe celălalt mal al râului Dnipro.

Administrația militară din Herson a confirmat pentru BBC că au fost consemnate peste 5.000 de atacuri ale dronelor de la 1 iulie, iar bilanțul include peste 400 de civili răniți.

Țintirea intenționată a populației civile constituie crimă de război, amintește radiodifuzorul britanic.

BBC precizează că a contactat armata rusă, în legătură cu civilii uciși de bombe aruncate din drone în Herson, însă nu a primit răspuns.

Dovezi ale atacurilor asupra civililor pot fi văzute în numeroase videoclipuri distribuite pe rețelele sociale ucrainene și ruse.

Șase dintre aceste clipuri au fost examinate de BBC Verify. În fiecare dintre ele, camera de pe dronă surprinde mișcările unui pieton sau ale unui automobilist în haine civile. În cele din urmă, asupra acestora sunt lansate grenade care, uneori, par să rănească grav sau să ucidă ținta.

Administrația militară din Herson precizează că rușii au schimbat tipul de dronă, iar sistemele electronice defensive din oraș nu mai pot să intercepteze aparatele ostile.

"Te simți ca și cum ai fi ești vânat în permanență, ca și cum cineva se uită mereu la tine și poate lansa explozibili în orice moment. Este cel mai rău lucru", spune Kristina Sinia, care lucrează la un centru de asistență situat la doar un kilometri de râul Dnipro. În timpul dialogului, jurnalistul BBC a remarcat prezența în încăpere a unui "detector de drone", care poate sesiza apariția unui astfel de obiect suspect.

Pe parcursul discuției cu această femeie, aparatul a semnalat acustic prezența a cel puțin patru drone.

Într-o astfel de agresiune permanentă, locuitorilor din Herson le este dificil până și să iasă din case pentru a-și cumpăra alimente.

"Suntem într-o situație oribilă. Când ieșim afară, fugim de la un copac la altul pentru a ne adăposti. În fiecare zi atacă autobuzele, în fiecare zi aruncă bombe asupra noastră", spune Valentina Mikolaivna, o altă locuitoare din Herson.

1/

Hunting for civilians: the reality of Kherson



The situation in Kherson and its surroundings is becoming increasingly alarming for civilians. #Russian war criminals are targeting civilians, drone attacks on transport are becoming a daily occurrence. pic.twitter.com/Fo58sZJKEi