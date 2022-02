Russia Today, platforma media finanțată de Kremlin, anunță un bombardament în zona în care filma o echipă a sa

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Russia Today, incidentul s-a produs în regiunea autoproclamatei republici separatiste Donețk, în sud-estul Ucrainei, și nu s-a soldat cu răniți.

"Corespondentul nostru spune că incidentul a avut loc în orașul Zaițevo, situat lângă linia de contat a celor două părți în conflict", menționează RT în limba arabă.

Maya Manna, redactorul-șef al acestui canal, a precizat că reporterul Maxim Al-Touri, cameramanul și asistentul acestuia sunt nevătămați și părăsesc “urgent” zona periculoasă.

