Mărturia unei femei aflate în grădinița din Lugansk, bombardată joi | Liderii occidentali au avertizat că Rusia fabrică pretexte pentru invazie

Grădinița este găzduită într-o clădire cu două nivele și este folosită de 20 de copii și 18 adulți.

Proiectilul de artilerie care a lovit clădirea a făcut o gaură mare, aproape circulară, prin peretele gros din cărămizi.

Copiii erau în interiorul clădirii la momentul impactului, însă niciunul nu a fost rănit.

Iulia Semenenko lucrează la grădinița din Stanița-Luganska și povestește cum a fost resimțit incidentul, care ar fi putut avea urmări tragice și pentru producerea căruia armata ucraineană și separatiștii se acuză reciproc.

"Copiii luau micul dejun și urmau să intre la clasă la ora 9 dimineața, conform orarului, în sala care a fost lovită. Din fericire, nu au fost răniți. Doar angajații au fost șocați de tirul de artilerie", spune ea.

VIDEO: Ukraine reeling after kindergarten shelling.



A witness recounts the moment a projectile blew a hole in the wall of a two-storey building being used by 20 children and 18 staff in the government-held eastern Ukrainian village of Stanytsia-Luganska pic.twitter.com/MwJtMqqV8X