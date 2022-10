Savanții care au fundamentat "chimia click", recompensați cu premiul Nobel

Cei trei oameni de știință s-au remarcat în fundamentarea și promovarea "chimiei click și a chimiei bio-ortogonale", punând bazele unei "revoluții în modul în care chimiștii gândesc despre legarea moleculelor între ele", a menționat Academia Regală Suedeză de Științe.

Este de remarcat faptul că unul dintre cei trei laureați, Barry Sharpless, a câștigat un Premiu Nobel pentru Chimie și în 2001.

