Scholz l-a sunat pe Putin după doi ani. Ce au discutat timp de o oră

Olaf Scholz a vorbit pentru prima dată în doi ani de zile cu Vladimir Putin. În conversația telefonică, ce a ținut o oră, cancelarul federal german l-a îndemnat pe președintele rus să retragă trupele ruse din Ucraina şi să negocieze cu Kievul.

Cancelarul federal a cerut Rusiei să dea dovadă de "voinţa de a începe negocieri cu Ucraina în vederea unei păci juste şi durabile" şi a subliniat "angajamentul de neclintit al UE faţă de Ucraina", adaugă cancelaria, care precizează că Olaf Scholz a discutat în prealabil cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Înainte de aceasta, o sursă guvernamentală germană precizase că discuţia între Scholz şi Putin a durat o oră, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Ministrul polonez Donald Tusk a postat pe contul de X că a vorbit cu Scholz, care i-a povestit despre discuția sa cu Putin: „Tocmai am primit un apel de la cancelarul Scholz, care mi-a povestit despre discuția sa cu V. Putin. Am fost mulțumit să aud că nu doar a condamnat agresiunea rusă, dar a reiterat și poziția Poloniei: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”.”

