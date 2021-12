Oamenii de știință trag un semnal de alarmă: Jet Stream își schimbă direcția iar diferențele termice în Europa au ajuns la aproape 70 de grade Celsius

Meteorologul scoțian Scott Duncan semnala în urmă cu două zile că în sudul Greciei erau consemnate 31 de grade în timp ce în nordul Suediei mercurul din termometre a coborât la - 36 de grade.

"Contrastul termic în Europa în această dimineață era, pur și simplu, cumplit", a scris Duncan pe Twitter pe 29 noiembrie.

El a revenit o zi mai târziu cu un grafic al temperaturilor pe care era reprezentat sensul Jet Stream, un flux de aer de mare altitudine, responsabil pentru felul în care evoluează vremea în SUA, dar și în Europa.

"Contrastele termice uriașe se manifestă adesea atunci când constatăm un model accentuat al Jet Stream, precum cel din prezent. Însă acest caz este excepțional", a conchis meteorologul scoțian.

European weather is extreme right now.



Huge temperature contrasts often exist when we see an amplified jet stream pattern like this.



But this case is exceptional. pic.twitter.com/ozAmAxv0px