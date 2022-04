Șeful serviciilor secrete britanice, dezvăluiri despre crimele ”planificate” ale armatei lui Putin în Ucraina: ”Știam că planurile lui includ execuții”

Directorul MI6 a scris într-o postare pe Twitter că Putin a plănuit ”execuții extrajudiciare” în rândul civililor ucraineni. O execuție extrajudiciară este o execuție în care o persoană este acuzată de o infracțiune și este ucisă imediat, fără a beneficia de un proces complet și echitabil.

„Ştiam că planurile lui Putin de invazie includeau execuţii extrajudiciare de către militarii şi serviciile speciale ruse. Mărturiile despre uciderea civililor din regiunile eliberate ne îngrozesc şi ne sperie” a scris Moore pe Twitter.

We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6