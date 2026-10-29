Șeful CENTCOM l-ar fi informat pe Trump despre opțiunile militare împotriva Iranului, la o întâlnire cu Hegseth și Caine

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), comandantul suprem al forțelor armate americane din Orientul Mijlociu, l-a informat pe președintele american Donald Trump despre opțiunile militare pentru Iran, a relatat joi Wall Street Journal, citând oficiali americani și alte persoane care au cunoștință directă despre întâlnire, scrie Jerusalem Post.

Conform raportului, la întâlnire au fost prezenți secretarul Apărării, Pete Hegseth, șeful Statului Major General, generalul Dan Caine, și alți membri ai cabinetului.

„Întâlnirea are loc la o zi după ce liderii militari s-au întâlnit cu vicepreședintele JD Vance”, a declarat una dintre persoane pentru WSJ.

Vance ar fi contactat Iranul pentru a relua negocierile de pace, deși Trump a respins informațiile, spunând că Vance a comunicat cu iranienii doar pentru a discuta despre lipsa echipamentelor medicale.

SUA le-a spus mai multor țări arabe din Golf să fie pregătite pentru o „campanie militară scurtă și intensă” după alegerile intermediare din SUA, a relatat anterior WSJ, iar SUA par să se pregătească pentru un alt atac, trimițând un sistem Patriot suplimentar în Israel și mutând trupele din bazele mai vulnerabile.

De asemenea, în regiune au fost trimise mijloace suplimentare de apărare aeriană, muniții și provizii, conform raportului. Iranul a avertizat atât public, cât și privat, că va ataca o gamă largă de ținte americane și din statele din Golf dacă SUA vor ataca.

Mediatori regionali conduși de Qatar încearcă să obțină un acord diplomatic care să permită reluarea negocierilor dintre Statele Unite și Iran și să prevină reizbucnirea războiului după alegerile americane de la jumătatea mandatului. Qatarul încearcă să convingă Iranul să le permită inspectorilor ONU să viziteze instalațiile nucleare bombardate, în schimbul unei relaxări parțiale a sancțiunilor americane.