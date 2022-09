Semn divin în timpul procesiunii funerare de la Edinburg. Ce a apărut deasupra sicriului Reginei Elisabeta

În timpul procesiunii funerare conduse de fiul său, Regele Charles al III-lea, a fost surprins un fenomen pe care mulți l-au văzut ca pe un semn divin. Mai exact, o rază de soare a apărut chiar deasupra sicriului Reginei Elisabeta a II-a, care era transportat la Catedrala St Giles din capitala Scoţiei, după cum relatează Daily Mail, citat de Adevărul.

Fascicul de lumină coboară în linie dreaptă peste mașina funerară în care era transportat sicriul Reginei. La procesiunea condusă de Charles al III-lea împreună cu cei trei frați ai săi, trupul fostului monarh a fost transportat de la Palatul Holyroodhouse. Imaginea, AICI.

În timp ce era cântat imnul național, sicriul a fost pus în mașină funerară. Regele Charles al III-lea alături de Prințesa Anne, Prințul Andrew și Prințul Edward, au urmat mașina funerară în care se afla iubita lor mamă.

Momentul simbolic este al doilea dintr-o serie de semne după anunțul morții Majestății Sale, primul fiind reprezentat de apariția unui curcubeu dublu deasupra Palatului Buckingham cu puțin timp înainte de a fi anunțată moartea Reginei Elisabeta a II-a, alături de un alt curcubeu la Castelul Windsor, notează sursa citată.

Touching moment the clouds parted and a single ray of sunshine shone down on the Queen's coffin https://t.co/38K9JQeQBx