Manifestaţie pentru susţinerea lui Putin, în Serbia: "Gata să luptăm pentru Rusia, dacă ne-o cere. Ne-a ocrotit mereu"

Adunarea a fost organizată de grupări de extremă dreapta, printre care și Patrula Poporului, sub sloganul "Rusia și Serbia sunt frați pentru totdeauna", informează ziarul sârb danas.rs.

Mii de persoane care purtau steaguri sârbe, ruse și belaruse au participat la protest, iar la începutul mitingului s-au auzit imnurile Serbiei și Rusiei lui Vladimir Putin, care a început invazia militară în Ucraina pe 24 februarie.

Manifestanţii au spus că scopul protestului este în sprijinul poporului rus, de "a supravieţui pe vatra sa veche de secole".

În fața monumentului țarului Nikolai, unde s-au adunat manifestanţii, ei au spus, adresându-se oamenilor, că a venit vremea ca Serbia "să răsplătească Rusia frățească, care ne-a ocrotit mereu", și că sunt gata să lupte pentru Rusia, dacă ea va cere.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat că ţara sa este supusă unor presiuni uriaşe legat de criza din Ucraina, dar şi-a exprimat încrederea că va putea rezista acestor presiuni şi se va putea apăra fără ca reputaţia să-i fie afectată, potrivit Agerpres.

Aleksandar Vucic a spus că Serbia susţine principiul integrităţii teritoriale, dar nu şi sancţiunile, reiterând o poziție exprimată și săptămâna trecută.

