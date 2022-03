Serghei Șoigu a reapărut în spațiul public: ”Principalele obiective ale operațiunii au fost îndeplinite”

”În linii mari, principalele obiective ale operațiunii speciale din Ucraina au fost îndeplinite. A fost redus semnificativ potențialul militar al forțelor armate ale Ucrainei, ceea ce ne permite să ne concentrăm atenția și eforturile pentru atingerea obiectivului principal, eliberarea Donbasului”, a declarat Serghei Șoigu.

Aceasta a fost prima apariție publică a lui Serghei Șoigu, după aproape trei săptămâni în care au apărut în presă tot felul de speculații despre dispariția sa, inclusiv că ar fi avut probleme de sănătate.

Ministrul rus al Apărării a mai spus și că Ucraina nu mai are flotă, iar forțele aeriene ucrainene și sistemul de apărare aeriană au fost distruse, Rusia fiind cea care controlează acum spațiul aerian ucrainean.

