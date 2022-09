Sicriul Reginei Elisabeta a II-a era deja pregătit de acum 30 de ani. De ce este dublat de plumb

Publicul nu va putea să vadă chipul reginei, al cărei sicriu este închis şi acoperit de drapel şi însemnele regale. Potrivit The Times, sicriul reginei este făcut din acelaşi material ca şi cel al soţului ei, prinţul Philip, decedat în aprilie 2021.



Societatea de pompe funebere din Londra, Leverton and Sons, responsabilă de funeralii, declarase în urmă cu patru ani cotidianului britanic că nu ştie când şi de cine au fost fabricate sicriile, pe care ea le-a moştenit în 1991 când a început să lucreze cu Palatul.



"Este făcut din stejar englezesc, ceea ce este foarte dificil de găsit şi foarte costisitor", explicat atunci patronul societăţii, Andrew Leverton.

Publicul a început să se reculeagă luni în faţa sicriului reginei Elisabeta a II-a, expus pentru prima oară la Catedrala St. Giles din Edinburgh, la patru zile după decesul suveranei la vârsta de 96 de ani. Oamenii stau la coadă pentru a reuși să ajungă la sicriul Reginei, notează The Guardian.



Wristband holders in the queue for St Giles' Cathedral. pic.twitter.com/rarIMK4DEz