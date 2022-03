Un soldat ucrainean și-a cerut iubita de soție, după ce a păcălit-o cu un control de rutină. Clipul a ajuns viral

Toată operațiunea a fost filmată, iar clipul a fost postat pe rețelele de socializare de agenția NEXTA. A fost rapid distribuit, iar, la câteva ore de la postare, a strâns deja zeci de mii de vizualizări.

În imagini se poate observa că militarii ucraineni au oprit o mașină, iar toate persoanele din interior au fost supuse unui control de rutină.

Totul s-a încheiat când unul dintre militari a îngenuncheat și a cerut-o de soție pe iubita sa. Femeia, vizibil emoționată a acceptat cererea.

To understand this video, you have to watch until the end. pic.twitter.com/SWTNfywcZD