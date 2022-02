Rămaşi fără combustibil, doi soldaţi ruşi au mers la o secție de poliție de lângă Harkov să ceară ajutor. Reacția ucrainenilor

Presa ucraineană relatează din ce în ce mai multe cazuri cu armata rusă care are probleme tehnice, dar şi cu moralul.

Un asemenea caz a avut loc la Shevchenkovo, lângă Harkov, în nord-vestul țării, acolo unde doi tineri sodați ruşi s-au prezentat la o secție de poliție pentru a cere motorină.

Soldații ruși aveau impresia că ucrainenii îi vor ajuta, susțin jurnaliștii. Din păcate pentru ei, poliţiştii i-au arestat şi interogat imediat. Imaginile şi povestea celor doi soldați ruşi s-au viralizat rapid pe rețete sociale.

