Replica unui şofer ucrainean dată unor soldaţi ruşi, rămași cu tancul fără combustibil: "Vă tractez eu înapoi în Rusia?"

Imaginile cu tancurile rusești, rămase fără combustibil în drum, au fost surprinse de camera de bord a unui șofer ucrainean care se deplasa în zona Samy, acolo unde în ultimile zile s-au dus lupte crâncene cu trupele rusești pentru a captura orașul.

În filmare se observă cum şoferul ucrainean se oprește în dreptul unui tanc şi intră în dialog cu soldații ruşi.

La un moment dat şoferul le propune acestora să îi tracteze înapoi în Rusia. Oferta bărbatului a stârnit râsete în rândul soldaților care au devenit imediat serioși când au fost întrebați încotro se îndreaptă. Niciunul din ei nu știa unde se află și încotro se îndreaptă.

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.



[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD