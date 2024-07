Sondaj devastator pentru Joe Biden: Alegătorii dau șanse mai mari democraților dacă Biden e scos din schemă

75% dintre consideră că democrații ar trebui să aleagă un alt candidat pentru prezidențiale | Sursă foto: Getty Images

Trei sferturi dintre alegătorii americani spun că Partidul Democrat ar avea mai multe șanse de a deține președinția în 2024 cu altcineva decât președintele Joe Biden în fruntea listei, potrivit unui nou sondaj CNN realizat de SSRS. De asemenea, cota sa de popularitate a atins un nou minim după o prestație ezitantă în prima dezbatere a campaniei prezidențiale din acest an.

Într-o confruntare între prezumtivii candidați ai principalelor partide, alegătorii din întreaga țară îl favorizează pe fostul președinte Donald Trump în fața lui Biden cu 6 puncte, 49% la 43%, identic cu rezultatele sondajului național CNN privind cursa prezidențială din aprilie și în concordanță cu avansul pe care Trump l-a deținut în sondajele CNN până în toamna anului trecut.

Există unele semne în sondaj care arată că fiecare candidat și-a consolidat sprijinul în rândul propriilor partizani în ultimele luni, o perioadă în care au avut loc atât condamnarea lui Trump pentru acuzații de crimă într-un tribunal din New York, cât și prima dezbatere electorală generală a competiției, deși independenții par din ce în ce mai reticenți în a susține vreunul dintre cei doi bărbați.

Sondajul arată, de asemenea, că vicepreședintele Kamala Harris se află la mică distanță de Trump într-o confruntare ipotetică: 47% dintre alegătorii înregistrați îl susțin pe Trump, 45% pe Harris, un rezultat în marja de eroare care sugerează că nu există un lider clar într-un astfel de scenariu. Rezultatul ușor mai bun al lui Harris în fața lui Trump se bazează, cel puțin parțial, pe un sprijin mai larg din partea femeilor (50% dintre femeile cu drept de vot îl susțin pe Harris în detrimentul lui Trump față de 44% pentru Biden împotriva lui Trump) și a independenților (43% Harris față de 34% Biden).

Mai mulți democrați au fost menționați ca potențiali înlocuitori ai lui Biden în ultimele zile și fiecare se află în urma lui Trump în rândul alegătorilor înregistrați, cu niveluri de sprijin similare cu cele ale lui Biden, inclusiv guvernatorul Californiei, Gavin Newsom (48% Trump față de 43% Newsom), secretarul Transporturilor, Pete Buttigieg (47% Trump față de 43% Buttigieg) și guvernatorul Michiganului, Gretchen Whitmer (47% Trump față de 42% Whitmer).

Alegătorii spun că democrații s-ar descurca mai bine cu un alt candidat la prezidențiale

Potrivit sondajului, doar 25% dintre alegători înregistrați au afirmat că șansele democraților în 2024 sunt mai mari dacă candidatul este Joe Biden, în timp ce 75% dintre respondenți au afirmat că șansele ar fi mai mari dacă democrații ar alege un alt candidat pentru prezidențiale.

Campania lui Biden a insistat că acesta nu se va retrage din cursă și, deși unele persoane din interiorul Partidului Democrat au discutat în privat posibilitatea de a-l înlocui ca nominalizat, orice cale de urmat ar fi dificilă din punct de vedere logistic și riscantă din punct de vedere politic.

Sprijinul lui Biden în rândul alegătorilor democrați a crescut de la 85% în aprilie la 91%, în timp ce 93% dintre republicani îl susțin pe Trump (aproximativ la fel din aprilie). Trump păstrează un avantaj de aproximativ 10 puncte în rândul independenților (44% la 34% în noul sondaj), în timp ce ponderea independenților care nu aleg niciun candidat sau care declară că nu intenționează să voteze a crescut de la 15% la 21%.

Atât susținătorii lui Biden, cât și cei ai lui Trump au devenit mai înclinați să spună că alegerea lor este mai degrabă un vot afirmativ de susținere decât unul împotriva candidatului partidului advers, dar alegerile continuă să fie conduse mai mult de sentimentele față de Trump decât față de Biden. Două treimi (66%) dintre susținătorii lui Trump spun că votează mai degrabă pentru el decât împotriva lui Biden (față de 60% în ianuarie), în timp ce 37% dintre susținătorii lui Biden spun că votul lor este mai mult pentru președinte decât împotriva predecesorului său (față de 32% la începutul acestui an).

Cu toate acestea, majoritatea democraților și a alegătorilor înregistrați cu orientare democrată (56%) spun că partidul are mai multe șanse la președinție cu altcineva decât Biden, în timp ce 43% spun că partidul are mai multe șanse cu el. Încrederea democraților în șansele lui Biden nu a crescut de când acesta a obținut nominalizarea partidului în alegerile primare: În ianuarie, 53% dintre respondenți considerau că partidul ar avea mai multe șanse cu altcineva decât Biden în fruntea listei, iar 46% erau mai încrezători cu Biden.

În același timp, alegătorii de orientare republicană au devenit mult mai optimiști cu privire la șansele lor de a câștiga cu Trump decât fără el: 83% spun acum că republicanii au mai multe șanse de a câștiga cu Trump, față de 72% care erau de aceeași părere în ianuarie.

Rata de aprobare a lui Biden în sondaj a scăzut la un nou minim în rândul tuturor americanilor (36%), iar 45% spun acum că dezaprobă puternic performanța sa, un nou maxim în sondajul CNN.

În rândul întregului public american, cota de favorabilitate a lui Biden se situează la doar 34%, 58% considerându-l nefavorabil. În timp ce multe dintre numele democrate vehiculate ca posibili înlocuitori ai lui Biden sunt mai puțin detestate, niciunul nu ar începe cu mai multă bunăvoință publică - în schimb, sunt mai puțin cunoscute. Harris are cea mai largă recunoaștere - și este, de asemenea, profund sub apă, cu un rating de favorabilitate de 29%, 49% o evaluează nefavorabil, iar 22% spun că nu au nicio părere sau nu au auzit de ea. Aproximativ jumătate din public nu are nicio părere despre Buttigieg (50%) și Newsom (48%), iar aproximativ două treimi (69%) nu au nicio părere despre Whitmer.

Evenimentele din ultimele câteva luni nu au contribuit prea mult la schimbarea imaginii lui Trump. Din aprilie până în prezent, Trump a fost găsit vinovat de 34 de capete de acuzare pentru falsificarea înregistrărilor comerciale în cadrul procesului său din New York și a avut o prestație la dezbatere considerată în general drept o victorie (76% dintre alegătorii care au urmărit sau au urmărit știrile despre aceasta spun că el a făcut o treabă mai bună în dezbaterea de săptămâna trecută, în timp ce doar 23% spun că Biden a făcut-o). Dar ratingul său de favorabilitate rămâne profund negativ: 39% au o părere favorabilă despre Trump și 54% una nefavorabilă, aproximativ la fel ca în toamna anului trecut. Grupul de alegători care îl urăsc dublu - cei care au o părere nefavorabilă atât despre Biden, cât și despre Trump - rămâne aproximativ același: 18% fac parte din această categorie și sunt în favoarea lui Trump, cu 41% la 31%.

Și o comparație generică a Congresului în sondaj sugerează o competiție aproape egală pentru Camera Reprezentanților: 47% dintre alegătorii înregistrați la nivel național ar alege candidatul republican din districtul lor, 45% pe cel democrat.

Percepția față de Biden și Trump după dezbatere

Aproximativ 9 din 10 alegători înregistrați în sondaj (91%) spun că există diferențe importante între Trump și Biden, iar atunci când au fost rugați să numească aceste diferențe cheie, alegătorii au menționat cel mai frecvent onestitatea, capacitatea de a face față funcției și serviciul pentru țară mai presus de propria persoană ca factori distinctivi. În rândul susținătorilor lui Biden, 31% spun că cea mai importantă diferență este legată de onestitate și integritate, în timp ce răspunsul principal în rândul susținătorilor lui Trump este capacitatea de a face față funcției (24% spun acest lucru).

Sondajul relevă, de asemenea, modul în care alegătorii văd punctele forte și punctele slabe ale fiecărui candidat.

Alegătorii par să aibă îndoieli semnificative cu privire la modul în care Biden gestionează problemele-cheie și la abilitățile sale fizice și mentale. Ei au mai multă încredere în Trump decât în Biden în două dintre cele trei probleme pe care le consideră cele mai importante pentru alegerea președintelui (Trump conduce cu aproximativ 20 de puncte în ceea ce privește economia și imigrația, Biden având un ușor avantaj de 5 puncte în ceea ce privește protejarea democrației). Întrebați dacă anumite atribute sunt motive să voteze pentru sau împotriva fiecărui candidat, 72% dintre alegători spun că abilitățile fizice și mentale ale lui Biden sunt un motiv să voteze mai degrabă împotriva lui decât pentru el. În ceea ce îl privește pe Trump, opiniile sunt pozitive în mică măsură: 43% consideră că abilitățile sale fizice și mentale reprezintă un avantaj, iar 39% un dezavantaj.

Dincolo de avantajele lui Trump privind economia și imigrația, fostul președinte are mai multă încredere decât Biden în politica externă (46% la 36%) și în gestionarea rolului de comandant suprem (43% Trump la 35% Biden).

Punctele forte ale lui Biden sunt avortul și drepturile reproductive (44% au încredere în Biden, 32% în Trump) și îngrijirea sănătății (44% Biden față de 34% Trump). O pluralitate afirmă că nu au încredere nici în Biden, nici în Trump pentru a uni țara (39% sunt de această părere), în timp ce 31% afirmă că au mai multă încredere în Biden pentru a face acest lucru și 30% în Trump.

Comportamentul și temperamentul lui Biden - un punct forte pentru el în alegerile prezidențiale din 2020 - sunt neutre pentru el, deși sunt clar negative pentru Trump (41% le consideră un motiv să voteze împotriva lui Biden și 39% un motiv să voteze pentru el, față de 57% care descriu comportamentul și temperamentul drept un motiv să voteze împotriva lui Trump).

Convingerea alegătorilor sceptici

Provocarea principală a președintelui în tentativa sa de realegere rămâne câștigarea votanților sceptici și convingători, iar sondajul sugerează că nici Biden, nici Trump nu i-au cucerit încă.

Dintre toți alegătorii înregistrați, 31% spun fie că s-ar putea răzgândi până în ziua alegerilor, fie că nu susțin un anumit candidat. Cei aproape 7 din 10 alegători care s-au hotărât îl susțin în mare măsură pe Trump - 53% la 45%. Pentru a-l depăși pe Trump, Biden ar trebui să atragă de partea sa o parte semnificativă a acestor alegători mobili, deși aceștia se împart în prezent în 39% pentru Trump și 37% pentru Biden într-o confruntare în două direcții; 8% spun că ar susține pe altcineva și 14% că nu intenționează să voteze.

Acești alegători convingători sunt mai predispuși să nu-i placă nici pe Trump, nici pe Biden (38% au o părere nefavorabilă despre ambii candidați, comparativ cu 9% dintre alegătorii care au făcut o alegere) și sunt mai puțin predispuși să vadă diferențe importante între Biden și Trump (18% spun că sunt destul de asemănători, comparativ cu 5% dintre cei care au făcut o alegere).

Acești alegători sunt, de asemenea, mai predispuși să susțină un democrat alternativ împotriva lui Trump decât să îl aleagă pe Biden. În confruntări ipotetice, ei se despart 47% pentru Harris față de 34% pentru Trump, 42% pentru Newsom față de 36% pentru Trump și 42% pentru Buttigieg față de 35% pentru Trump.

Sondajul CNN a fost realizat de SSRS în perioada 28-30 iunie pe un eșantion național aleatoriu de 1.274 de adulți, extras dintr-un panel bazat pe probabilități, inclusiv 1.045 de alegători înregistrați. Sondajele au fost efectuate online sau prin telefon cu un intervievator în direct. Rezultatele în rândul eșantionului complet au o marjă de eroare de eșantionare de plus sau minus 3,5 puncte procentuale. Pentru rezultatele în rândul alegătorilor înregistrați, marja este de plus sau minus 3,7 puncte.