Spania e lovită, din nou, de inundații devastatoare. O femeie a murit, alte două persoane sunt date dispărute

Este a treia săptămână la rând în care Spania este lovită de ploi abundente. O femeie a murit, cel puțin două persoane au fost date dispărute, iar alte sute au fost evacuate în regiunea sudică Andaluzia, unde mai multe râuri au ieșit din matcă sau sunt în pericol de a se revărsa, relatează Agerpres. Imaginile filmate din elicopter în orașele Cártama și Álora, din Andaluzia, surprind amploarea dezastrului: unele case au fost înghițite cu totul de apă, iar drumurile au fost transformate în râuri.

Cel puțin o persoană și-a pierdut viața după ce sudul Spaniei a fost lovit de ploi torențiale și de inundații. Echipele de intervenție au descoperit un cadavru în apropierea orașului Sevilla, după ce doi soți au fost dați dispăruți în acea zonă.



Trupul a fost identificat ulterior ca fiind cel al soției date dispărute, a precizat Europa Press, citând poliția și departamentul de pompieri. Cei doi soți se deplasau marți dimineață către locul de muncă într-un vehicul off-road, când un râu situat la nord de Sevilla s-a revărsat, iar vehiculul a fost luat de ape, au mai precizat autoritățile spaniole.



Autovehiculul a fost găsit, iar trupul femeii a fost localizat ulterior în tufișuri, la o distanță de 400 de metri de vehicul, a declarat Francisco Toscano, reprezentantul guvernului central din Sevilla. Operațiunea de căutare a bărbatului continuă miercuri.



De asemenea, un biciclist este dat dispărut, potrivit cotidianului El País. Mai multe drumuri au fost blocate, iar traficul feroviar a fost parțial suspendat în regiune din cauza inundațiilor.

Spaniolii sunt încă în alertă după ce, în urmă cu șase luni ploile torenţiale înregistrate în regiunea estică Valencia au provocat cel mai grav dezastru natural din această ţară în ultimele decenii. Peste 230 de oameni au murit în inundațiile din octombrie 2024. Mulţi au acuzat autorităţile la nivel local şi naţional că au întârziat să trimită alertele de urgenţă, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

Autorităţile andaluze au anunţat că un total de 368 de familii au fost evacuate preventiv în provincia Malaga. În oraşul Cártama, circa 20 de persoane şi animalele lor de companie au fost salvate din locuinţele inundate.

