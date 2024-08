Spionii ruși întorși la Moscova, interviu la televiziunea Kremlinului: ”Le-am spus copiilor în avion că nu suntem argentinieni”

Anna Dulțeva, care a spionat pentru Rusia în Argentina, a fost întâmpinată pe aeroportul din Moscova de Vladimir Putin, care i s-a adresat în spaniolă. Foto: Profimedia Images

Spionii ruşi eliberaţi într-un schimb de prizonieri cu Occidentul şi-au povestit viaţa sub o identitate falsă, spunând că au ascuns totul de copiii lor, până în punctul de a-şi uita limba maternă, relatează AFP.



Artiom Dulţev şi Anna Dulţeva au fost arestaţi în decembrie 2022 în Slovenia, unde ajunseseră în 2017. Ei au trăit acolo cu paşapoarte argentiniene, sub numele de Ludwig Gisch şi Maria Rosa Mayer Munos, împreună cu cei doi copii ai lor.



Ei au fost condamnaţi miercurea trecută de justiţia slovenă la peste un an şi jumătate de închisoare pentru "spionaj şi falsificare de documente", o sentinţă echivalentă cu timpul petrecut deja în detenţie.



A doua zi, ei au fost primiţi ca eroi la Moscova chiar de preşedintele Vladimir Putin, după ce au fost eliberaţi în cel mai mare schimb de prizonieri dintre Moscova şi Occident de după Războiul Rece.



Într-un interviu acordat televiziunii ruse de stat, difuzat luni seara, Anna Dulţeva a declarat că le-a spus copiilor ei, în avionul care îi ducea în Rusia, că nu sunt argentinieni.



"Le-am spus copiilor că suntem ruşi, că ei sunt ruşi şi că ne cheamă Dulţev", a afirmat ea, citată de Agerpres.



După cum a recunoscut Kremlinul, ei erau "ilegali" ai serviciilor de informaţii ruseşti, agenţi adormiţi care construiau o biografie falsă timp de mai mulţi ani.



Ei au explicat faptul că nu au vorbit niciodată cu copiii lor în rusă, ci doar în spaniolă. Pe pista aeroportului, Vladimir Putin i-a întâmpinat cu un "buenas noches".



Până la punctul în care, a spus Anna Dulţeva, încă îi este greu să vorbească din nou limba maternă.



Sub acoperire, "nu mai gândeşti în limba ta, te controlezi constant, iar când am ajuns (în Rusia), ne-am dat seama că nu mai putem vorbi" limba, a spus ea.



În timpul interviului, jurnalistul rus a afirmat că cei doi agenţi "s-au întâlnit în discotecă, s-au căsătorit şi apoi au dispărut: munca lor începea".



Potrivit jurnalistului, Anna Dulţeva, originară din oraşul Nijni Novgorod, conducea o galerie de artă în Slovenia, în timp ce soţul ei, originar din regiunea Başkortostan, fondase un "start-up în domeniul IT".



"Familia Dulţev şi-a crescut copiii ca pe nişte catolici vorbitori de spaniolă. Acum vor afla ce este borşul", a comentat reporterul rus.



Artiom Dulţev spune că, în timpul detenţiei, un agent rus i-a vizitat în mod regulat şi chiar "i-a transmis salutul" lui Vladimir Putin.



În reportaj, fiica lor, Sofia, pronunţă una dintre primele sale propoziţii învăţate în limba rusă: "Am două bunici, Rusia este foarte frumoasă", cu încurajarea mamei sale în spaniolă.



"Cel mai important lucru pentru noi este familia, iar familia este ţara noastră", a afirmat Artiom Dulţev.



Soţia sa a spus că simte o "mare recunoştinţă" faţă de Vladimir Putin şi că împreună cu soţul său va continua să "servească Rusia".