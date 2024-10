Bruce Springsteen o susține pe Kamala Harris. Starul care a compus "Born in the USA" spune că Trump "e cel mai periculos candidat"

Bruce Springsteen este de mult timp un susținător al Partidului Democrat din SUA. Sursă foto: Hepta

Cântărețul rock Bruce Springsteen şi-a anunțat susținerea pentru Kamala Harris, candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie, scrie Agerpres, citând agenția Reuters.

Springsteen se alătură, astfel, figurilor publice care şi-au exprimat sprijinul față de vicepreședinta Statelor Unite în cursa împotriva fostului președinte republican Donald Trump.

Harris are deja susținerea unor personalități TV şi celebrități de la Hollywood, de la legendara actriță Meryl Streep la actorul de comedie Chris Rock și fosta prezentatoarea de televiziune Oprah Winfrey.

Luna trecută, megastarul pop Taylor Swift, favorita tinerei generații, şi-a anunțat sprijinul pentru Harris.

"Donald Trump este cel mai periculos candidat la președinție din timpul vieţii mele. Pe de altă parte, Kamala Harris şi Tim Walz sunt dedicați unei viziuni asupra țării care respectă şi include pe toată lumea, indiferent de clasă, religie, rasă, preferințe politice sau identitate sexuală.

Iar ei vor să crească economia ţării noastre astfel încât să beneficieze toată lumea, nu doar câţiva care sunt în top", a scris Bruce Springsteen pe Instagram, explicându-și astfel opțiunea pentru democrată.

Cunoscut pentru hituri precum "Born in the USA" și "Born to run" și originar din New Jersey, Bruce Springsteen, este supranumit "The Boss" în industria muzicală și are în palmares 20 de premii Grammy și un premiu Oscar.

A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1999.

În vârstă de 75 de ani, artistul este de mult timp un suporter vocal al politicii democrate.

El a făcut campanie pentru fostul președinte Barack Obama şi a susținut-o pe candidata democrată Hillary Clinton la alegerile din 2016.