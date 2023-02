O stea căzătoare a luminat cerul Franței | ESA: "Un meteoroid de un metru"

Un meteor cu diametrul de un metru a fost detectat pe cerul Franței în jurul orei 4:00, în apropiere de Rouen, în noaptea de duminică spre luni.

Imaginile cu steaua căzătoare au devenit imediat virale pe reţelele de socializare, având în vedere apariţia neaşteptată a mai multor obiecte neindentificate pe cerul Americii săptămâna trecută. De asemenea, internauţii au reacţionat şi repostat ştirea.

Agenția Spațială Europeană (ESA) anunțase fenomenul cu mai bine de patru ore mai devreme, pe Twitter.

"Se așteaptă ca un meteoroid de un metru să atingă în siguranță atmosfera terestră deasupra nordului Franței", au transmis reprezentanţii ESA.

Citeşte şi: Un alt "obiect neidentificat" a fost doborât de un avion F-22 al SUA deasupra Canadei

A 1-meter meteoroid (small #asteroid) has been detected and is expected to *safely* strike Earth's atmosphere over northern France between 3:50-4:03 CET.



In the area? Look out for a #ShootingStar!☄️#Fireball#Sar2667 https://t.co/ul0tAMmXBK