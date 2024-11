SUA i-au bombardat cu avioane F-35 pe rebelii Houthi din Yemen. Israelul își extinde campania terestră în Liban

Armata americană a anunțat, joi, că a bombardat poziții ale rebelilor Houthi în Yemen, relatează Times of Israel.

În operațiuni au fost implicate inclusiv aparate F-35C ale Marinei SUA.

Oficialii militari americani au publicat, cu această ocazie, un videoclip care s-a viralizat rapid și care arată cum o dronă MQ-9 Reaper lovește un lansator mobil de rachete amplasat pe un camion.

După deflagrație, camionul este cuprins de flăcări.

Imaginile captează momentul în care, la limita din stânga a cadrului, un aparent supraviețuitor al atacului fuge.

NEW: CENTCOM says it launched precision airstrikes against Houthi weapons storage facilities in Yemen, involving U.S. Air Force and Navy assets like the F-35C.pic.twitter.com/EoFQkbH1Li