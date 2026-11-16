Dacian Cioloș nu a obținut mandatul de Secretar General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei

5 minute de citit Publicat la 10:29 16 Noi 2026 Modificat la 10:38 16 Noi 2026

Candidatura lui Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Francofoniei a fost depusă oficial de România pe 15 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Fostul premier Dacian Cioloș nu a obținut mandatul de Secretar general al Organizației Internaţionale a Francofoniei (OIF), potrivit surselor Antena 3 CNN. Cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu ar fi reușit să ajungă la un consens cu privire la desemnarea unuia dintre cei patru candidați aflați în cursă.

În această situație, potrivit surselor Antena 3 CNN, s-a decis, ca actuala secretară generală să asigure conducerea organizației pentru încă un an, până la organizarea unui Sommet electiv extraordinar, destinat alegerii viitorului secretar general.

Până la finalul anului 2027, statele și guvernele membre cu drepturi depline vor fi din nou chemate să se pronunțe cu privire la alegerea secretarului general. În aceste condiții, Rwanda a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Candidatul României la funcția de Secretar al Francofoniei pentru mandatul 2027 - 2030 a fost Dacian Cioloș.

„Dacian Cioloş, fost prim-ministru al României şi fost comisar european, propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone. Este un proiect care ar permite ţării noastre să îşi întărească influenţa în spaţiul francofon, să îşi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în toate domeniile de interes.

Candidatura lui Dacian Cioloş pentru una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca naţiune pregătită să îşi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale. Francofonia poate deveni, astfel, un nou model de cooperare multilaterală, care răspunde provocărilor viitorului şi oferă multiple oportunităţi academice şi educaţionale, în special tinerilor”, a transmis Administrația Prezidențială, anterior.

Candidatura lui Cioloș

Candidatura lui Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Francofoniei a fost depusă oficial de România pe 15 aprilie 2026.

„Cu un puternic profil francofon, Dacian Cioloş este singurul fost prim-ministru din competiţia pentru postul de secretar general. Experienţa sa în calitate de fost comisar european pentru Agricultură şi de fost ministru al Agriculturii este, de asemenea, relevantă pentru viziunea pe care o propune pentru transformarea Francofoniei”, se arată în comunicat.

România este al şaptelea contributor la bugetul Francofoniei.

Nicușor Dan se află în Cambodgia

Preşedintele Nicuşor Dan se află în Cambodgia, la Phnom Penh, pentru cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, unde s-a deplasat pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de secretar general al Francofoniei.

El a fost primit de Regele Cambodgiei.

„Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030", a scris preşedintele pe Twitter.

Sommetul, care reunește şefi de stat şi de guvern din cele 53 de ţări membre cu drepturi depline din Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), are tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună şi o stabilitate durabilă” („Reinvestir dans la paix pour une prosperite partagee et une stabilite durable").

Potrivit acestuia, „candidatura pentru cea mai înaltă poziţie într-o organizaţie internaţională de anvergură este un câştig pentru ţara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”.

„Dacian Cioloş propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone, iar proiectul său ar permite României să-şi întărească influenţa în spaţiul francofon, să-şi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în mai multe domenii de interes”, a transmis Nicuşor Dan, duminică.

Summitul Francofoniei, umbrit de conflictele Rwanda-Congo și Thailanda-Cambodgia

La summitul de la Phnom Penh, din 14-16 noiembrie, alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) s-a transformat într-o bătălie prin interpuși între Rwanda și Republica Democrată Congo. Nu doar atât, organizația este într-o situație dificilă și din cauza conflictului dintre Thailanda și Cambodgia.

Până în 2022, secretarul general era desemnat prin consens, în urma negocierilor dintre statele membre. Pentru a face procesul mai transparent, OIF a instituit o nouă procedură: dacă niciun candidat nu întrunește consensul celor 53 de membri cu drepturi depline, pe 16 noiembrie îi va departaja un vot secret. Regula nu a fost de ajuns pentru a potoli tensiunile acumulate, anul acesta mai mult ca niciodată, în jurul acestei alegeri.

În centrul acestor încordări se află confruntarea dintre două candidate. Rwandeza Louise Mushikiwabo, secretar general în exercițiu, candidează pentru un al treilea mandat. Juliana Amato Lumumba este fost ministru al culturii (1998-2001) în Republica Democrată Congo și fiica lui Patrice Lumumba, erou al independenței, asasinat în 1961. Duelul lor aduce în sânul OIF războiul din RDC, unde Kigali îi sprijină activ pe rebelii M23, deveniți Frontul pentru Refondarea Națiunii (FRN), care controlează din 2021 porțiuni întregi din estul țării.

Nu este prima dată când candidatura rwandeză stârnește dezbateri. Încă din 2018, desemnarea lui Louise Mushikiwabo provocase surprindere. Sprijinul afișat de Emmanuel Macron pentru fosta ministră de externe (2009-2018) a lui Paul Kagame a fost unul dintre instrumentele apropierii dintre cele două țări, după o perioadă de tensiuni. Organizația „Reporteri fără Frontiere” se arătase atunci îngrijorată că OIF, menită să promoveze pluralismul în media, urma să fie condusă de o reprezentantă a „unuia dintre cele mai rele regimuri” în materie de libertate a presei. Human Rights Watch, la fel ca Amnesty International, denunța reprimarea opozanților, detențiile arbitrare și tortura.

Alegerea părea cu atât mai paradoxală cu cât Rwanda înlocuise franceza cu engleza ca principală limbă de predare în 2008, înainte de a adera la Commonwealth în 2009. „Această numire ne-a uluit la vremea respectivă”, își amintește Frédéric Turpin. „A existat o confuzie, la președintele francez, între politica propriu-zisă a francofoniei, cu vocație mondială și element al politicii externe a Franței, și politica africană a Franței”.

Astăzi, oricât ar susține cele două candidate că țin războiul dintre țările lor la distanță de campanie, scrutinul capătă aerul unei bătălii prin interpuși. „Suntem în punctul culminant al tensiunilor”, observă o sursă care cunoaște bine situația.

„RDC a amenințat că va părăsi OIF dacă va fi aleasă candidata rwandeză, iar Rwanda este furioasă. Se pare că nu există consens. Ne-am îndrepta spre un vot”, a mai transmis sursa citată. Or, plecarea Congo ar fi o pierdere considerabilă pentru OIF: cu 57,3 milioane de vorbitori, RDC este a doua țară francofonă din lume. Semn de prudență, nici Franța, nici Canada, cei doi principali finanțatori, nu și-au afișat vreo preferință.