Nicușor Dan, după eșecul de la Organizația Internațională a Francofoniei: „Dacian Cioloș a făcut o campanie foarte bună”

1 minut de citit Publicat la 12:09 16 Noi 2026 Modificat la 12:09 16 Noi 2026

Nicușor Dan (d) și Dacian Cioloș. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a spus luni, într-o postare pe Facebook, că fostul premier Dacian Cioloș a avut o campanie „foarte bună, care a crescut vizibilitatea României în toate țările francofone” pentru funcția de Secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Șeful statului a adăugat că această candidatură a arătat că România are „capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională.”

Fostul premier Dacian Cioloș nu a reușit să obțină mandatul de Secretar general al Francofoniei. Cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au reușit să ajungă la un consens cu privire la desemnarea unuia dintre cei patru candidați aflați în cursă.

Președintele Nicușor Dan a spus că au fost „mai mult runde intense de negociere”, care însă nu au s-au finalizat cu un consens.

„După mai multe runde intense de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au ajuns la consens privind noul Secretar general. Tocmai pentru a nu afecta unitatea francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului Secretar general al OIF”, a scris șeful statului pe Facebook.

Nicușor Dan a lăudat însă campania lui Dacian Cioloș.

„Dacian Cioloș a făcut o campanie foarte bună, care a crescut vizibilitatea României în toate țările francofone de pe mai multe continente, cu un proiect ambițios, de reformă, revitalizare și modernizare a OIF. Totodată, această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”, a spus președintele României.

Dacian Cioloș a criticat însă „incapacitatea de a lua o decizie” la nivelul organizației și a spus că este nevoie de „reconstruirea încrederii” între țările participante la organizație.

Fostul oficial român a mulțumit și celor care i-au susținut candidatura, inclusiv Republicii Democratice Congo.

Lipsa de consens la nivelul conducerii Organizației Internaționale a Francofoniei a venit după ce RD Congo, care acuză Rwanda că susține gruparea rebelă armată M23 în provinciile sale din est și se opune unui al treilea mandat al Louisei Mushikiwabo, a amenințat că va părăsi organizația în cazul în care aceasta ar fi realeasă.