Ea este tânăra a cărei piele a devenit portocalie după ce a mâncat prea mulți morcovi

Consumul de legume este baza unui stil de viață sănătos. Pe acest lucru s-a axat și o tânără care, din plăcerea de a consuma legume, în speciali morcovi, a dobândit o problemă de sănătate care îi colorează nuanța naturală a pielii.

Sursa foto: Instagram- denarendall/ pexels.com

Dena Rendall, care locuiește în Edinburgh, obișnuia să consume zilnic 10 morcovi, trei ardei grași și un cartof dulce pentru a-și întări sistemul imunitar. Totuși, după ce pielea ei a început să fie portocalie, aceasta a început să se îngrijoreze.

Inițial a crezut că este vorba despre un bronz prost făcut sau despre un machiaj nereușit, dar, după o căutare pe internet, a descoperit că poate fi vorba despre carotenemia, o acumulare în sânge a pigmentului care dă culoarea morcovilor.

Ulterior Dena a redus cantitatea de morcov la 8 pe zi, apoi la 6.

Citește și: Un restaurant cu stele Michelin a fost închis din cauza prețurilor prea mari, în Irlanda | "Nu era un restaurant care să moară"

Dragostea tinerei pentru morcovi a început la vârsta de 12 ani, când a început să mănânce aproximativ unul sau doi pe zi, cantitate care a crescut încet până la 10 morcovi pe zi.

"Când am început să țin dietă, am început să mănânc morcovi, dar o cantitate normală - poate unul sau doi pe zi, apoi am ajuns la zece.