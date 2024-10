Ţara europeană care se confruntă cu o invazie periculoasă de midii. Au blocat conductele şi ameninţă fauna locală

Din 2014 midiile au colonizat rapid şase lacuri elveţiene, inclusiv Lacul Geneva. Susa foto: Getty Images

O invazie de midii amenință lacurile pitorești din Elveția, punând în pericol fauna locală, cât și activitatea de pescuit. Ecologiștii trag semnale de alarmă cu privire la impactul devastator al acestei specii invazive, mai ales că din 2014 acestea au colonizat rapidşase lacuri elveţiene, inclusiv Lacul Geneva, transmite Reuters, citate de Agerpres.

Incidentul a fost raportat de mai mulţi localnici şi pescari care au observat zecile de midii mici şi maronii care s-au agăţat de ochiurile plaselor de pescuit, de pe Lacul Neuchatel din Elveţia.

Unele cad în apă, dar cele mai multe rămân agăţate, spun pescarii. Carapacele ascuţite ale acestor vieţuitoare - o specie invazivă cu răspândire rapidă, originară din Marea Neagră - distrug plasa de pescuit, ceea ce înseamnă ca acestea să fie înlocuite două ori mai des decât o făcea în trecut.



„Nu există nicio soluţie. Odată ce midia s-a agăţat de plasă, ea rămâne acolo", a declaratpescarul Claude Delley.



Şi nu este vorba doar despre plasele de pescuit. Midiile Quagga au blocat şi conducte subacvatice. Stephane Jacquet, membru al unei echipe de cercetători care studiază această specie, a spus că a văzut raci indigeni elveţieni, a căror populaţie este în declin, în timp ce erau acoperiţi cu aceste vieţuitoare, riscând să se sufoce.



De asemenea, midiile consumă cantităţi uriaşe de plante microscopice, denumite „fitoplancton", lăsând astfel mai puţină hrană pentru celelalte vieţuitoare din lacurile elveţiene.



„Toate categoriile biologice şi toate verigile majore din lanţul trofic pot fi afectate", a declarat Stephane Jacquet, care lucrează pentru laboratorul INRAE CARRTEL din Thonon-les-Bains, situat la sud de Lacul Neuchatel.

Midiile au fost detectate pentru prima dată în Elveţia în fluviul Rin, în apropiere de Basel, în 2014. De atunci, ele s-au răspândit şi au colonizat cel puţin şase lacuri elveţiene, inclusiv Lacul Geneva.



Populaţia de midii, o specie care are puţini prădători, este pe cale să se înmulţească de până la 20 de ori în Elveţia în următoarele două decenii, potrivit unui studiu realizat în 2023 de Institutul de cercetări acvatice Eawag şi de universităţi elveţiene, bazat pe tendinţele observate în Marile Lacuri din Statele Unite începând din anii 1980.



Aceste midii sunt deja prezente în Franţa şi în Germania.



Nu se cunoaşte cu exactitate modul în care a fost invadat fiecare lac elveţian, dar larvele de midii se pot răspândi în râuri sau în torenţi şi pot fi introduse apoi în noi corpuri de apă atunci când sunt mutate bărci sau echipamente.



Odată instalată în acel corp de apă, specia se multiplică rapid, un singur individ fiind capabil să producă sute de mii de larve.



„Când ne uităm sub apă, putem vedea că specia are o colonizare exponenţială, foarte importantă, deoarece aceste ecosisteme sunt de acum complet acoperite, de la suprafaţă şi până în adâncuri", a declarat Stephane Jacquet.



Unele lacuri elveţiene au fost cruţate, inclusiv Lacul Zurich şi Lacul Lucerna. În anumite zone, autorităţile elveţiene analizează în prezent posibilitatea de a impune noi reguli privind curăţarea şi transportul bărcilor pentru a opri răspândirea midiilor.