Tom Hanks, Ben Affleck și Reese Witherspoon, evacuați de urgență din cauza incendiilor din Los Angeles. Numeroase vedete afectate

Tom Hanks, Ben Affleck și Reese Witherspoon, evacuați de urgență din cauza incendiilor din Los Angeles. Foto: Getty Images

Vedete de la Hollywood se numără printre miile de persoane evacuate din casele lor din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles.

Potrivit SkyNews, Tom Hanks, Ben Affleck și Reese Witherspoon au fost evacuați marți, în timp ce incendiile continuau să se răspândească în suburbia Pacific Palisades din Los Angeles.

Incendiul din Pacific Palisades este unul dintre cele patru care fac ravagii în California. Această zonă, care găzduiește miliardari și vedete de prim rang din Hollywood, este situată între Santa Monica și Malibu.

Printre celebritățile care și-au părăsit locuința se numără și actorul James Woods, care a declarat marți seară că a fost evacuat în siguranță din locuința sa din Pacific Palisades. El a adăugat într-o postare pe X: „Nu știu în acest moment dacă locuința noastră mai este în picioare.”

Actorul Mark Hamill, cunoscut pentru rolul lui Luke Skywalker din filmele Star Wars, a scris pe rețelele sociale că și-a părăsit casa din Malibu, iar familia sa „a fugit pentru a-și salva viețile.”

Actrița Mandy Moore, cunoscută pentru rolul din This Is Us, a fost, de asemenea, nevoită să-și părăsească locuința din cauza incendiilor. Ea a declarat în două postări pe Instagram că a fugit din calea incendiului care arde în apropiere de Altadena, împreună cu copiii, pisicile și câinele. Familia a găsit refugiu temporar la prieteni.

„Încerc să protejez copiii de tristețea imensă și îngrijorarea pe care o simt. Mă rog pentru toți cei din orașul nostru frumos. Sunt devastată de distrugeri și pierderi. Nu știu dacă locuința noastră mai există”, a afirmat actrița.

Potrivit site-ului Velvet Ropes, care cartografiază proprietățile celebrităților, Tom Hanks, Rita Wilson, Matt Damon, Steven Spielberg, Hilary Swank și Sally Field au locuințe aproape de zonele afectate de incendii.

Potrivit sursei citate, și Dr. Dre, Adam Brody și Leighton Meester, Tyra Banks, Martin Short, Anna Faris, Milo Ventimiglia, Linda Cardellini, Mary McDonnell, Adam Sandler, Miles Teller și Jennifer Love Hewitt au case în zonele afectate.

În Malibu, o zonă vecină care a fost, de asemenea, afectată de incendii în decembrie, locuiesc vedete precum Beyonce și Jay-Z, Kim Kardashian, Lady Gaga și Billie Eilish.

Incendiul din Pacific Palisades a ars deja peste 200 de hectare de teren, în timp ce incendiul Eaton a provocat moartea a două persoane, a declarat miercuri șeful pompierilor din comitatul Los Angeles, Anthony Marrone.

Celelalte două incendii sunt cunoscute sub numele de Woodley și Hurst, după principalele zone afectate.

Toate cele patru incendii continuă să se extindă.