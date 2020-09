Tragedie aviatică în Ucraina. Zeci de morți după ce un avion militar s-a prăbușit în estul țării

Agenția de presă Unian transmite că cel puțin 20 de persoane și-ar fi pierdut viața, conform unui blianț preliminar.

Două persoane ar fi supraviețuit, cu arsuri grave pe 90% din suprafața corpului.

Aeronava prăbușită este de tip Antonov-26 și avea la bord cadeți ai Universității Forțelor Aeriene din Harkov.

Locul tragediei (foto galerie) este în apropierea orașului Ciuhuiiv, mai scrie Unian.

Cauza probabilă a prăbușirii nu era cunoscută la ora transmiterii acestei știri.

