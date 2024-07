Trump a vorbit la telefon cu Zelenski și i-a promis că va „pune capăt războiului” din Ucraina dacă va câștiga alegerile din SUA

Fostul preşedinte al SUA Donald Trump a declarat vineri că a vorbit la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi că i-a promis acestuia că, dacă revine la Casa Albă, va „pune capăt războiului" dintre Ucraina şi Rusia, relatează AFP.

„În calitate de viitor preşedinte al Statelor Unite, voi aduce pacea în lume şi voi pune capăt războiului care a costat atâtea vieţi", a declarat candidatul republican la alegerile prezidenţiale din noiembrie pe platforma sa Truth Social, reiterând o promisiune de campanie despre care nu a dat niciodată detalii.

Zelenski a confirmat și el convorbirea cu Trump, spunând că au convenit să poarte o discuție față în față despre demersurile unei „păci echitabile”.

„Am vorbit cu Donald Trump pentru a-l felicita pentru nominalizarea republicană și pentru a condamna tentativa șocantă de asasinat din Pennsylvania.

I-am urat putere și siguranță absolută în viitor.

Am remarcat sprijinul bipartizan și bicameral vital al americanilor pentru protejarea libertății și independenței națiunii noastre.



Ucraina va fi întotdeauna recunoscătoare Statelor Unite pentru ajutorul acordat în consolidarea capacității noastre de a rezista terorii rusești. Atacurile rusești asupra orașelor și satelor noastre continuă în fiecare zi.

Am convenit cu președintele Trump să discutăm în cadrul unei întâlniri personale ce pași pot asigura o pace echitabilă și cu adevărat durabilă”, a scris Volodimir Zelenski pe X (ex Twitter).

