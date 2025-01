Trump cere ţărilor NATO să cheltuie 5% din PIB pentru apărare: „Alianța profită de noi”. Ce spune despre războiul din Ucraina

Donald Trump a vorbit în timpul unei conferințe de presă despre războiul din Ucraina și NATO. FOTO: Profimedia Images

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat marți, în timpul unei conferințe de presă, că războiul din Ucraina ar putea escalada și că problema lui Vladimir Putin e că nu vrea ca țara să facă parte din NATO. De asemenea, a acuzat Alianța că profită de SUA și a afirmat că membrii ei ar trebui să contribuie cu 5% din PIB pentru apărare, transmite Sky News.

Donald Trump a fost întrebat, în timpul conferinței, dacă și-ar lua un angajament față de Ucraina pentru a continua să o sprijine în timpul negocierilor cu Rusia.

„Ei bine, nu v-aș spune dacă ar fi cazul”, a răspuns el.

Trump a spus că o „mare parte a problemei” a fost că Vladimir Putin a spus de mulți ani că nu vrea ca Ucraina să fie implicată în NATO.

„Undeva pe parcurs, Biden a spus că puteți adera la NATO. Ei bine, atunci Rusia are NATO chiar la ușa ei. Când am auzit modul în care Biden negocia, am spus că veți ajunge într-un război și s-a dovedit a fi un război”, a mai spus Trump.

El a mai declarat că războiul Rusiei din Ucraina este „mult mai complicat”.

De asemenea, a criticat tacticile de negociere ale președintelui Joe Biden cu Ucraina, avertizând că războiul „ar putea escalada”.

„Acest război ar putea escalada și ar putea fi mult mai rău decât este acum”, a adăugat el.

Președintele ales a vorbit și despre NATO.

„Nimeni nu știe mai multe despre NATO decât mine. Dacă nu eram eu, NATO nu ar fi existat acum. Am strâns de la țările care nu-și plăteau facturile peste 680 de miliarde de dolari. Am salvat NATO, dar NATO profită de noi”.

El a mai spus că membrii NATO ar trebui să contribuie chiar cu 5% din PIB-ul lor la cheltuielile de apărare.