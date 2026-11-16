Trump, înaintea întâlnirii cu Putin și Xi: „Ucraina pierde Ucraina”. Putin „ar putea acționa mult mai dur”

2 minute de citit Publicat la 20:27 16 Noi 2026 Modificat la 20:27 16 Noi 2026

Pierderile armatei ruse în octombrie au fost de aproximativ 54.000 de militari uciși și răniți. FOTO: Profimedia Images

Donald Trump a declarat că va discuta cu Vladimir Putin despre Ucraina, înaintea întâlnirii cu liderul rus și cu președintele chinez Xi Jinping, în China. Președintele american a susținut că „Ucraina pierde” și că Putin „dă înapoi treptat” în privința Kievului, dar a subliniat că Rusia pierde 25.000 de soldați pe lună, potrivit The Moscow Times.

„Vom discuta despre subiectul meu preferat, Ucraina. Ucraina pierde Ucraina”, relatează Sky News, citând declarațiile lui Donald Trump făcute înaintea întâlnirii sale cu președintele Rusiei și cu președintele Chinei, Xi Jinping, în orașul chinez Shenzhen, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Putin „dă înapoi treptat” în privința Kievului, dar „ar putea acționa mult mai dur”, a adăugat Trump. Totodată, președintele Statelor Unite a recunoscut că „Rusia pierde 25.000 de soldați pe lună”.

Anterior, Casa Albă declarase că Trump nu intenționează să discute cu Putin despre Ucraina în marja summitului APEC și susținuse că principalele subiecte ale discuțiilor ar trebui să fie încheierea războiului purtat de SUA împotriva Iranului, precum și dezarmarea nucleară a Washingtonului, Moscovei și Beijingului.

Ulterior însă, după cum a relatat Financial Times (FT), s-a aflat că liderii celor trei state nu au stabilit subiectele întâlnirii, astfel că aceasta va avea loc fără o agendă convenită în prealabil.

Discuții despre Ialta 2.0

Inițial, potrivit surselor Wall Street Journal (WSJ), Putin intenționa să folosească summitul de la Shenzhen drept o „a doua Conferință de la Ialta”, pentru a ajunge la un acord cu Xi și Trump privind împărțirea lumii în sfere de influență și, în special, pentru a obține pacea în Ucraina în condițiile impuse de Rusia.

Într-o notă similară au fost formulate și propunerile transmise de emisarii Moscovei omologilor occidentali în cadrul negocierilor multilaterale de la Abu Dhabi. Acestea prevedeau retragerea armamentului NATO la granițele din 1997 și împărțirea Europei în sfere de influență americană și rusă, relata New York Times (NYT), citând diplomați americani.

În același timp, în pofida declarațiilor lui Trump, forțele ucrainene au obținut câștiguri teritoriale pe front în această toamnă. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), armata rusă a abandonat în septembrie și octombrie aproximativ 240 de kilometri pătrați din teritoriile cucerite anterior și nu a reușit să avanseze în direcția aglomerării urbane Sloviansk-Kramatorsk.

Pierderile armatei ruse în octombrie au fost de aproximativ 54.000 de militari uciși și răniți, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, depășind de peste două ori cifra menționată de președintele SUA.

Ce urmărește Vladimir Putin

Rusia vrea în prezent ca NATO să-și retragă forțele de pe flancul estic, din Polonia și statele baltice. Pretenția Moscovei aduce problema securității europene în centrul negocierilor privind Ucraina și dezvăluie, totodată, obiectivul real din spatele declarațiilor publice ale liderului de la Kremlin.

Putin a insistat în permanență că așa-numitele „cauze profunde" ale războiului, inclusiv extinderea NATO și păstrarea Kievului în sfera sa de influență, trebuie soluționate înainte ca Moscova să înceteze luptele.

Cu două luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, la începutul anului 2022, Moscova a somat NATO să-și retragă trupele în pozițiile pe care le ocupa în 1997, înainte ca alianța militară occidentală să înceapă un amplu proces de extindere spre est.

În cadrul negocierilor desfășurate în această săptămână cu emisarii președintelui Trump, rușii și-au reluat această poziție, în unele cazuri, aproape cuvânt cu cuvânt, după aproape cinci ani de război și sute de mii de morți.